2019-09-18T12:55:02+03:00
Общество

В Югре стартовала «Неделя туризма»

Яркими событиями мероприятия станут сезонный национальный праздник «Поклонение солнцу»
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовала «Неделя туризма». Фото из соцсети ВКонтактеВ Югре стартовала «Неделя туризма». Фото из соцсети ВКонтакте
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В преддверии всемирного дня туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября, в Ханты-Мансийском автономном округе пройдут мероприятия «Недели туризма». В этом году он отмечается в 37-й раз.

По данным правительства Югры, с 18 по 30 сентября гости и жители Югры смогут принять участие в экскурсионных и игровых программах, тематических квестах, туристических эстафетах, спортивно-развлекательных мероприятиях, выставках местных художников и мастеров национальных промыслов, мастер-классах, посетить краеведческие музеи.

Так, яркими событиями «Недели туризма в Югре» станут сезонный национальный праздник «Поклонение солнцу» (Кондинский район), семейный лесной праздник «День кедра» в Чеускинском бору (г. Нефтеюганск), автоквест «Ночной турист» (г. Ханты-Мансийск), Дни открытых дверей в этнографических музеях региона.

Обширная программа «Недели туризма» включает в себя более 50 мероприятий, которые пройдут в национальных поселках Березовского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Нефтеюганского районов, а также в Ханты-Мансийске, Лангепасе, Пыть-Яхе, Сургуте. Большая часть мероприятий пройдет 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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