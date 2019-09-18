В Сургуте в жилые дома дали тепло

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-18T11:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Подача тепла в жилые дома Сургута началась 17 сентября. В течение пяти дней отопление поступит в квартиры горожан, еще столько же отведено на восстановление циркуляции и устранение воздушных пробок в системах отопления. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, что в детские сады, школы и больницы Сургута отопление начали подавать со 2 сентября по мере поступления заявок от учреждений. На сегодняшний день к теплу подключили более 90 процентов социальных объектов.

С 17 сентября начался пуск тепла в жилой фонд. В начале списка оказались управляющие компании «ДЕЗ Восточного жилого района», «ДЕЗ Центрального жилого района» и «Сервис-3». Они обслуживают более 800 домов и имеют наименьшую задолженность перед ресурсниками.

ИСТОЧНИК KP.RU