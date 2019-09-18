2019-09-18T11:21:55+03:00
Общество

В Сургуте в жилые дома дали тепло

Горожан просят сообщать о холодных батареях
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте в жилые дома дали теплоВ Сургуте в жилые дома дали теплоФото: Татьяна Коркина
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Подача тепла в жилые дома Сургута началась 17 сентября. В течение пяти дней отопление поступит в квартиры горожан, еще столько же отведено на восстановление циркуляции и устранение воздушных пробок в системах отопления. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, что в детские сады, школы и больницы Сургута отопление начали подавать со 2 сентября по мере поступления заявок от учреждений. На сегодняшний день к теплу подключили более 90 процентов социальных объектов.

С 17 сентября начался пуск тепла в жилой фонд. В начале списка оказались управляющие компании «ДЕЗ Восточного жилого района», «ДЕЗ Центрального жилого района» и «Сервис-3». Они обслуживают более 800 домов и имеют наименьшую задолженность перед ресурсниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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