В Сургуте в жилые дома дали тепло
Подача тепла в жилые дома Сургута началась 17 сентября. В течение пяти дней отопление поступит в квартиры горожан, еще столько же отведено на восстановление циркуляции и устранение воздушных пробок в системах отопления. Об этом сообщает администрация города.
Напомним, что в детские сады, школы и больницы Сургута отопление начали подавать со 2 сентября по мере поступления заявок от учреждений. На сегодняшний день к теплу подключили более 90 процентов социальных объектов.
С 17 сентября начался пуск тепла в жилой фонд. В начале списка оказались управляющие компании «ДЕЗ Восточного жилого района», «ДЕЗ Центрального жилого района» и «Сервис-3». Они обслуживают более 800 домов и имеют наименьшую задолженность перед ресурсниками.
ИСТОЧНИК KP.RU