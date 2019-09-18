СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-18T10:49:13+03:00

Насильника из Березовского района отправили на 3,5 года в тюрьму Фото: Татьяна Коркина

Молодой человек напал на женщину, когда она шла домой

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Березовский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Березовского района. Молодой человек признан виновным в изнасиловании и отправится за решетку.

По данным следственного комитета Ямала, в июле нетрезвый подсудимый напал на возвращавшуюся домой жительницу Березовского района, которую избил и изнасиловал.

Злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками полиции. Период следствия и вынесения приговора суда он ждал, находясь под арестом.

Злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU