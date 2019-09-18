Молодежь Ханты-Мансийска приняла участие в экстремальном забеге

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-18T10:42:31+03:00

Призеры были награждены медалями и дипломами, а также денежными сертификатами

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«Гонка молодых» прошла 14 сентября на территории Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.

По данным организаторов,130 человек успешно преодолели дистанцию в 4,2 километра, состоящую из 15 препятствий: горизонтальных бревен, заборов, канатного рукохода, ям и других преград.

Бронзовыми призерами соревнований оказалась команда «Бизоны» - студенты учебных заведений нашего города и работающая молодежь, второе место - команда «СпортФонд» - студенты ЮГУ и представители Фонда развития массового спорта Югры. Победу в экстремальном забеге завоевала команда «СИБИРЯКИ» - Учащиеся школы №5 и студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.

Призеры были награждены медалями и дипломами, а также денежными сертификатами на 10, 15 и 20 тысяч рублей, абонементами в тренажерный зал от спортивного клуба «IronFit», призами от АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» и Туристско-информационного центра города. Все участники Забега получили медаль финишера.

Добавим, что экстремальная гонка с препятствиями «Гонка молодых/ Khanty-Mansiysk» проводится в этом году впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU