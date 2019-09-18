СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-18T10:31:30+03:00

Во время купания в ванной в Сургуте убило током девочку Фото: Татьяна Коркина

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Жуткая трагедия произошла вечером 17 сентября в Сургуте. В ванной родители обнаружили тело своей девятилетней дочери. Девочка погибла от удара током.

По данным следственного комитета Югры, во время купания в ванной девочка пользовалась мобильным телефоном, который подключила к сети электропитания. По одной из версий, ребенок получил удар током, когда попытался выдернуть зарядное устройство из розетки. Смерть ребенка наступила на месте происшествия.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно также, что семья, где воспитывалась девочка, является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU