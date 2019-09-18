Во время купания в ванной в Сургуте убило током девочку
Жуткая трагедия произошла вечером 17 сентября в Сургуте. В ванной родители обнаружили тело своей девятилетней дочери. Девочка погибла от удара током.
По данным следственного комитета Югры, во время купания в ванной девочка пользовалась мобильным телефоном, который подключила к сети электропитания. По одной из версий, ребенок получил удар током, когда попытался выдернуть зарядное устройство из розетки. Смерть ребенка наступила на месте происшествия.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно также, что семья, где воспитывалась девочка, является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состоит.
ИСТОЧНИК KP.RU