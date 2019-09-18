Сургутянам предлагают проголосовать за благоустройство парка «За Саймой»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-18T09:25:22+03:00

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Сургутяне определяют очередность благоустройства парков и скверов в 2020 году. В городе продолжается рейтинговое голосование по выбору общественных территорий. Жителям предлагают один из четырех объектов: эко-парк «За Саймой», сквер «Молодежный» и два сквера на территории Дворца торжеств. Самый масштабный и грандиозный проект - парк «За Саймой» пока лидирует, но требует более активной поддержки жителей.

Более 800 миллионов рублей – такова предварительная стоимость реконструкции парка «За Саймой». Об этом сообщает администрации города Сургут.

В парке планируют, в частности, модернизировать дорожно-тропиночную сеть, создать велотрассу, веревочный парк, каток, обновить детские площадки, установить дополнительно несколько спортивных и, если получится, бассейн. Кроме этого, в парке должны появиться фонтан, точки обогрева, освещение, камеры видеонаблюдения, лодочная станция, лыжная база, велопрокат, несколько легковозводимых кафе, а также научно-образовательный центр на территории ботанического сада. Никаких капитальных строений проект не предполагает.

- Замыслы грандиозные. Территория парка большая, почти 60 гектаров. Объект объемный, сложный и дорогостоящий. На его реализацию уйдет минимум три года. Без помощи федерации и региона сроки могут растянуться на несколько лет. При попадании объекта в программу сразу приступим к реновации парка. Для этого, по условиям Минстроя, нужно, чтобы проголосовало 8 процентов населения, а это 28 тысяч человек. Поэтому так важно, чтобы сургутяне проявили активность и проголосовали за благоустройство и развитие нашего города, – пояснили в администрации.

Ознакомиться с дизайн-проектами и сделать свой выбор в пользу наиболее приоритетных территорий для благоустройства в следующем году сургутяне могут на странице портала «Открытый регион – Югра» по ссылке: https://myopenugra.ru/. В Онлайн-голосование доступно до 29 сентября. 30 сентября в Сургуте будет организовано очное голосование. Отдать свой голос привычным способом и лично сургутяне смогут в пунктах по работе с населением по адресам: № 6 (поселок Дорожный, 32), № 9 (улица Щепеткина, 14), № 11 (улица Маяковского, 45/1), № 16 (улица Первопроходцев, 2), № 21 (улица Ленина, 21), № 22 (улица Губкина, 17), № 31 (улица Грибоедова, 3).

ИСТОЧНИК KP.RU