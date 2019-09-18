2019-09-18T08:15:41+03:00
Происшествия

В Нижневартовске насмерть разбился подросток на «ВАЗе»

Два пассажира получили травмы различной степени тяжести
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске насмерть разбился подросток на «ВАЗе». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске насмерть разбился подросток на «ВАЗе». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в Нижневартовске. Столкнулись «Газель» и легковушка.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21:00 17 сентября в городе Нижневартовск на улице Заводская произошло столкновение «ВАЗ 21140» под управлением 15-летнего водителя и «Газели». В результате происшествия 18-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался. Водитель и еще один 17-летний пассажир этого же автомобиля получили ранения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 12 – получили ранения. Задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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