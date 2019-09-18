2019-09-18T07:23:37+03:00
Общество

Отопление в домах вартовчан появится 19 сентября

Оно будет поступать постепенно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Отопление в домах вартовчан появится 19 сентябряОтопление в домах вартовчан появится 19 сентябряФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Прямая телефонная линия состоялась в Нижневартовске с местными властями. За час жители города задали более 30 вопросов, большинство из которых касалось подачи тепла в жилые дома.

По словам и.о. директора данного ведомства Ирины Воликовской, батареи в квартирах начнут нагреваться с 19 сентября.

Напомним, горожане смогут оперативно узнать, когда дома начнут отапливать. Для этого на портале главы города «Наш Нижневартовск» разработан новый сервис «Карта подачи отопления». Помещения с отоплением обозначены зеленым цветом. Котельные запустят одновременно. Это займет несколько дней. После чего начинается непосредственно подключение каждого дома. Этой работой занимаются управляющие компании. Специалисты департамента ЖКХ обращают внимание на то, что подача тепла будет осуществляться постепенно (специалисты проверят, есть ли завоздушенность, при необходимости отрегулируют системы внутри дома, проведут другие работы). По всем вопросам следует обращаться в диспетчерские службы своих управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Насильника из Березовского района отправили на 3,5 года в тюрьму
Молодежь Ханты-Мансийска приняла участие в экстремальном забеге
Во время купания в ванной в Сургуте убило током девочку
Сургутянам предлагают проголосовать за благоустройство парка «За Саймой»
В Нижневартовске насмерть разбился подросток на «ВАЗе»
Погода в Югре 18 сентября: дожди и прохладно
Пенсионер из Ханты-Мансийска сменил номер и стал жертвой вора
В Нефтеюганске в третий раз за год осквернили памятник «Воину-Освободителю»
В Югре до конца октября установят более 200 контейнерных площадок для мусора
В Нижневартовске на отремонтированных дорогах вновь идут работы
Мошенники обчистили счета жителя Урая, мечтающего разбогатеть на криптовалюте
Югорчанина, насмерть забивший бездомного, ждет суда
Югра принимает участие в агропромышленной выставке УрФО
В Югре начата вакцинация против гриппа
Югорский рыбзавод выпустил в Иртыш мальков осетра
Житель Нягани осужден за торговлю в сети несуществующими товарами
Жители Югры решают, нужен ли им ценз оседлости
За минувшие сутки югорчане по вине мошенников лишились 130 тысяч рублей
Новые правила вывоза мусора в Нефтеюганске ухудшили экологическую ситуацию
Ягодник из Югры при попытке продать бруснику лишился сбережений
В Югре стало известно имя нового директора департамента проектного управления
В Урае «КамАЗ» насмерть сбил парня-мотоциклиста
В Ханты-Мансийске чиновники проверили доступность пешеходных зон для колясочников
В Ханты-Мансийске при столкновении «Хендай» и маршрутки пострадали три человека
Погода в Югре 17 сентября: дожди и сильный ветер
Молодежь Нижневартовска приглашают на военно-тактические игры