Отопление в домах вартовчан появится 19 сентября

СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-18T07:23:37+03:00

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Прямая телефонная линия состоялась в Нижневартовске с местными властями. За час жители города задали более 30 вопросов, большинство из которых касалось подачи тепла в жилые дома.

По словам и.о. директора данного ведомства Ирины Воликовской, батареи в квартирах начнут нагреваться с 19 сентября.

Напомним, горожане смогут оперативно узнать, когда дома начнут отапливать. Для этого на портале главы города «Наш Нижневартовск» разработан новый сервис «Карта подачи отопления». Помещения с отоплением обозначены зеленым цветом. Котельные запустят одновременно. Это займет несколько дней. После чего начинается непосредственно подключение каждого дома. Этой работой занимаются управляющие компании. Специалисты департамента ЖКХ обращают внимание на то, что подача тепла будет осуществляться постепенно (специалисты проверят, есть ли завоздушенность, при необходимости отрегулируют системы внутри дома, проведут другие работы). По всем вопросам следует обращаться в диспетчерские службы своих управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU