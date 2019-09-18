СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-18T07:13:23+03:00

Погода в Югре 18 сентября: дожди и прохладно Фото: Татьяна Коркина

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В среду 18 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. Небольшой, местами умеренный дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13,+18 градусов, местами +7,+12 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13,+15 градусов.

В Сургуте облачная погода и дожди. Ветер юго-западный, южный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный, южный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU