2019-09-17T16:14:05+03:00
Происшествия

Пенсионер из Ханты-Мансийска сменил номер и стал жертвой вора

С его карты списались деньги
Алена Кульмухаметова
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Пенсионер из Ханты-Мансийска сменил номер и стал жертвой вора. Фото с сайта pixabay.comПенсионер из Ханты-Мансийска сменил номер и стал жертвой вора. Фото с сайта pixabay.com
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В начале сентября в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 61-летний житель окружной столицы с заявлением о краже денег с банковской карты, выпущенной на его имя.

Пенсионер рассказал полицейским, что банковская карта была привязана к номеру телефона, зарегистрированному на его имя. Спустя время мужчина сменил номер телефона, а вот открепить от него банковскую карту забыл.

Забывчивостью пенсионера воспользовалась новая владелица телефонного номера из Сургута. 36-летняя женщина с помощью онлайн-банкинга перевела со счета пенсионера на собственный банковский счет более 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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