СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-17T15:40:30+03:00

В Нефтеюганске в третий раз за год осквернили памятник «Воину-Освободителю». Фото из соцсети ВКонтакте

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Утром 15 сентября 9-летний житель Нефтеюганска, проходя мимо памятника «Воину-Освободителю» в 3 микрорайоне, поджег венок, который стоял у подножия. Об этом сообщает пресс-секретарь отдела МВД по Нефтеюганску Юлия Огрызкова.

Информация о выходке вандалов появилась 15 сентября в группе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в соцсети ВКонтакте. Следы копоти на памятнике обнаружили горожане. С начала года, это уже третье нападение на памятник.

Фото с сайта ВКонтакте

Напомним, воинский монумент, посвященный памяти солдат Великой Отечественной в этом году уже подвергался осквернению. Так, в апреле 22-летний приезжий из Саратовской области ночью бросил на Вечный огонь венок, испортив звезду памятника. Злоумышленника задержали и предъявили обвинения по статье УК «Вандализм». Впоследствии материалы дела были переданы в суд.

В начале июня памятник снова был осквернен. На этот раз малолетними вандалами, которые сожгли у постамента два венка. Ввиду возраста, малолетних хулиганов привлекать к ответственности не стали.

На этот раз вандалом оказался вновь малолетний ребенок. В полиции заявили, что он состоит на профилактическом учете, является инвалидом детства. Ввиду возраста правонарушителя к ответственности привлекаться он не будет. С его родителями, а также с ним самим уже проведена профилактическая беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU