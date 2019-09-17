СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-17T14:58:39+03:00

В Югре до конца октября установят более 200 контейнерных площадок для мусора. Фото с сайта регионального оператора

Деньги на это уже выделены

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На приобретение контейнеров и организацию контейнерных площадок Правительством Югры выделено из резервного фонда округа 244 миллиона рублей.

До конца октября муниципалитеты на выделенные средства должны установить новые площадки.

К примеру, в Белоярском районе уже выполняются работы по обустройству 30-и мест для накопления отходов в г. Белоярский и 5-ти в с. Полноват. А в Советском районе должно появиться 144 новые площадки. А администрация Югорска уже провела конкурс на приобретение оборудования для 80-ти точек накопления ТКО.

Определять где именно в городе должны быть контейнерные площадки и сколько на них необходимо баков, уполномочены органы исполнительной власти региона.

Если жители хотят организовать новое место накопления ТКО или добавить количество емкостей на существующие площадки, нужно обратиться в администрацию населенного пункта.

В частном секторе решение можно принять на общем сходе жителей и направить заявление в орган местного самоуправления.

Напомним, вся информация о сроках установки нового оборудования, адреса мест накопления коммунальных отходов сосредоточена в местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU