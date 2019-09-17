Мошенники обчистили счета жителя Урая, мечтающего разбогатеть на криптовалюте

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-17T14:26:53+03:00

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В дежурную часть полиции Урая обратился 41-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Полицейским мужчина рассказал, что ранее зарегистрировался на интернет-платформе по продаже криптовалюты, для приобретения которой мужчина использовал имеющиеся у него кредитные карты банков.

Вскоре ему позвонил неизвестный мужчина и представился менеджером торговой платформы и предложил свои услуги по переводу денег из криптовалюты обратно в рубли, с последующим переводом на банковскую карту заявителя, на что заявитель ответил согласием.

В течение нескольких дней мужчине поступали звонки с абонентских номеров, в ходе которых заявитель обсуждал детали операции по выводу денег с платформы. Югорчанин сообщил собеседнику реквизиты кредитной банковской карты, а также CVC-код данной карты и СМС пароли для проведения операций по карте. После чего с кредитной банковской карты 10 тысяч рублей. На вопрос заявителя менеджеру о списании денег, последний ответил, что деньги зачисляются на сайт и в последующем будет возмещена вся сумма.

Через некоторое время заявителю поступил еще один звонок с абонентского номера, в ходе телефонного разговора тот же мужчина, представившийся менеджером, пояснил, что вывести деньги в полном объеме на карту банка невозможно, так как пополнение счета на сайте было еще с одной карты банка. Поэтому заявителю необходимо предоставить реквизиты еще одной карты указанного банка. После того, как потерпевший сообщил запрашиваемые данные, с другой карты списались 50000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU