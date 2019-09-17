Югорчанина, насмерть забивший бездомного, ждет суда
Жителя поселка Междуреченский обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и в уклонении от административного надзора.
По данным СУ СК ХМАО-Югры, 30 июля нетрезвый обвиняемый, находясь в заброшенном вагончике на территории СОНТ «Колос» города Урай, без повода избил ранее незнакомого мужчину без определенного места жительства. Он запинал несчастного по голове и телу. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте преступления.
Кроме этого, обвиняемый уклонился от административного надзора, установленного в отношении него в связи с недавним освобождением из мест лишения свободы.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU