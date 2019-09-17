Югорчанина, насмерть забивший бездомного, ждет суда

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-17T14:00:30+03:00

Мужчина во время преступления был сильно пьян

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Жителя поселка Междуреченский обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и в уклонении от административного надзора.

По данным СУ СК ХМАО-Югры, 30 июля нетрезвый обвиняемый, находясь в заброшенном вагончике на территории СОНТ «Колос» города Урай, без повода избил ранее незнакомого мужчину без определенного места жительства. Он запинал несчастного по голове и телу. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте преступления.

Кроме этого, обвиняемый уклонился от административного надзора, установленного в отношении него в связи с недавним освобождением из мест лишения свободы.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU