2019-09-17T13:43:03+03:00
Общество

Югра принимает участие в агропромышленной выставке УрФО

Округ представил дегустационный зал
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра принимает участие в агропромышленной выставке УрФОЮгра принимает участие в агропромышленной выставке УрФО
Изменить размер текста:

Жители Екатеринбурга пробуют Югру на вкус в эти часы. Делегация округа подготовила свои площадки на агропромышленной выставке УрФО.

Коллективные экспозиции Югры, Ямала, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей демонстрируют достижения агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, а также развитие сельских территорий.

На стенде Югры представлена продукция КФХ Водопьянова, Беккера, Багаевой, «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский», «Регион – К», «Обь-регион», «Санта-Мария», СПСК «Ермак-Агро», «Агрофирма».

В дегустационной зоне «Попробуй Югру на вкус!» все желающие могут отведать и приобрести рыбные и мясные деликатесы, колбасы, ягоды, грибы, кедровые орехи, а также овощи, выращенные в округе. Продукция, представленная на выставке, маркирована товарным знаком «Сделано в Югре». На официальной площадке региона предусмотрена и культурная программа – для посетителей выставки выступит югорская певица и композитор Вера Кондратьева.

Программой работы делегации Югры запланированы встречи с региональными представителям федеральных торговых сетей («Лента», «Магнит») для продвижения продукции не только внутри автономного округа, но и на территории регионов УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер из Ханты-Мансийска сменил номер и стал жертвой вора
В Нефтеюганске в третий раз за год осквернили памятник «Воину-Освободителю»
В Югре до конца октября установят более 200 контейнерных площадок для мусора
В Нижневартовске на отремонтированных дорогах вновь идут работы
Мошенники обчистили счета жителя Урая, мечтающего разбогатеть на криптовалюте
Югорчанина, насмерть забивший бездомного, ждет суда
В Югре начата вакцинация против гриппа
Югорский рыбзавод выпустил в Иртыш мальков осетра
Житель Нягани осужден за торговлю в сети несуществующими товарами
Жители Югры решают, нужен ли им ценз оседлости
За минувшие сутки югорчане по вине мошенников лишились 130 тысяч рублей
Новые правила вывоза мусора в Нефтеюганске ухудшили экологическую ситуацию
Ягодник из Югры при попытке продать бруснику лишился сбережений
В Югре стало известно имя нового директора департамента проектного управления
В Урае «КамАЗ» насмерть сбил парня-мотоциклиста
В Ханты-Мансийске чиновники проверили доступность пешеходных зон для колясочников
В Ханты-Мансийске при столкновении «Хендай» и маршрутки пострадали три человека
Погода в Югре 17 сентября: дожди и сильный ветер
Молодежь Нижневартовска приглашают на военно-тактические игры