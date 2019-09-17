Югра принимает участие в агропромышленной выставке УрФО

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-17T13:43:03+03:00

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Жители Екатеринбурга пробуют Югру на вкус в эти часы. Делегация округа подготовила свои площадки на агропромышленной выставке УрФО.

Коллективные экспозиции Югры, Ямала, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей демонстрируют достижения агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, а также развитие сельских территорий.

На стенде Югры представлена продукция КФХ Водопьянова, Беккера, Багаевой, «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский», «Регион – К», «Обь-регион», «Санта-Мария», СПСК «Ермак-Агро», «Агрофирма».

В дегустационной зоне «Попробуй Югру на вкус!» все желающие могут отведать и приобрести рыбные и мясные деликатесы, колбасы, ягоды, грибы, кедровые орехи, а также овощи, выращенные в округе. Продукция, представленная на выставке, маркирована товарным знаком «Сделано в Югре». На официальной площадке региона предусмотрена и культурная программа – для посетителей выставки выступит югорская певица и композитор Вера Кондратьева.

Программой работы делегации Югры запланированы встречи с региональными представителям федеральных торговых сетей («Лента», «Магнит») для продвижения продукции не только внутри автономного округа, но и на территории регионов УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU