В Югре начата вакцинация против гриппа

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-17T13:02:52+03:00

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В Югре дан старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Оптимальные сроки иммунизации – сентябрь-ноябрь.

По данным правительства ЯНАО, в первую очередь подлежат иммунизации дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций и ВУЗов, медицинские работники, работники образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы, беременные, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, а также лица с хроническими заболеваниями.

Нужно отметить, что в Югре в предэпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа было привито 795994 человека или 40,7% населения, в том числе 25852 ребенка. При этом не зарегистрировано ни одного поствакцинального осложнения на введение вакцины против гриппа.

По расчетам специалистов, заболеваемость гриппом в Югре в сезоне 2018-2019 годов среди привитых была в 18 раз ниже, чем среди непривитых. Противогриппозные прививки смягчили клиническую картину, у привитых регистрировались главным образом легкие формы заболеваний.

Добавим, что на 6 сентября 2019 в Югре привито уже 7391 детей – 2,7% от плана, взрослых – 18202, что составило 3,6% плана.

ИСТОЧНИК KP.RU