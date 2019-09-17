СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-17T11:44:19+03:00

Югорский рыбзавод выпустил в Иртыш мальков осетра. Фото с сайта Природнадзора Югры

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Последний в 2019 году выпуск мальков сибирского осетра в реку Иртыш в районе ООО «Югорский рыбоводный завод» города Ханты-Мансийск произошел во вторник 17 сентября.

По данным Природнадзора Югры, перед выпуском комиссией был произведен пересчет выпускаемых мальков. Перечет сопровождался фото- и видео-фиксацией. Согласно подсчетам, произведен выпуск 32 тысяч особей малька сибирского осетра, выращенного югорским рыбзаводом.

Добавим, что перед выпуском сотрудником тюменской спецлаборатории взяты образцы материала (срез с верхнего плавника от 30 особей из разных емкостей) для последующей молекулярно-генетической идентификации осетровых рыб, которая в последующем помогает определить выживаемость выпущенных мальков.

ИСТОЧНИК KP.RU