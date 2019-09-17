Югорский рыбзавод выпустил в Иртыш мальков осетра
Последний в 2019 году выпуск мальков сибирского осетра в реку Иртыш в районе ООО «Югорский рыбоводный завод» города Ханты-Мансийск произошел во вторник 17 сентября.
По данным Природнадзора Югры, перед выпуском комиссией был произведен пересчет выпускаемых мальков. Перечет сопровождался фото- и видео-фиксацией. Согласно подсчетам, произведен выпуск 32 тысяч особей малька сибирского осетра, выращенного югорским рыбзаводом.
Добавим, что перед выпуском сотрудником тюменской спецлаборатории взяты образцы материала (срез с верхнего плавника от 30 особей из разных емкостей) для последующей молекулярно-генетической идентификации осетровых рыб, которая в последующем помогает определить выживаемость выпущенных мальков.
ИСТОЧНИК KP.RU