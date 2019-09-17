2019-09-17T11:36:40+03:00
Происшествия

Житель Нягани осужден за торговлю в сети несуществующими товарами

Деньги клиентов он потратил на себя
Алена Кульмухаметова
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Житель Нягани осужден за торговлю в сети несуществующими товарами. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖитель Нягани осужден за торговлю в сети несуществующими товарами. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, житель Нягани в ноябре 2018 года разместил в сети объявления о продаже мебели и цифровой техники по заниженным ценам. Однако заниматься предпринимательской деятельностью он не собирался, а товара и вовсе не существовало.

Три человека перевели на счет мошенника деньги за товар на сумму более 30 тыс. рублей, которыми подсудимый потратил на себя.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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