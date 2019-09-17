Житель Нягани осужден за торговлю в сети несуществующими товарами
Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, житель Нягани в ноябре 2018 года разместил в сети объявления о продаже мебели и цифровой техники по заниженным ценам. Однако заниматься предпринимательской деятельностью он не собирался, а товара и вовсе не существовало.
Три человека перевели на счет мошенника деньги за товар на сумму более 30 тыс. рублей, которыми подсудимый потратил на себя.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU