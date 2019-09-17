2019-09-17T09:53:52+03:00
Происшествия

За минувшие сутки югорчане по вине мошенников лишились 130 тысяч рублей

Все преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие сутки югорчане по вине мошенников лишились 130 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comЗа минувшие сутки югорчане по вине мошенников лишились 130 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Всего за одни сутки в Ханты-Мансийском автономном округе полицейскими зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Урая, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани перевели мошенникам более 130 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на сайтах бесплатных объявлений и в Интернет-магазинах.

Так, жительница Ханты-Мансийска, желая приобрести мебель, лишилась 8 тысяч рублей.

Вартовчанка хотела приобрести авиабилеты на сайте «Туту.ру», но стала жертвой мошенников и перевела неизвестному порядка 10 тысяч.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24