За минувшие сутки югорчане по вине мошенников лишились 130 тысяч рублей
Всего за одни сутки в Ханты-Мансийском автономном округе полицейскими зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Урая, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани перевели мошенникам более 130 тысяч рублей.
По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на сайтах бесплатных объявлений и в Интернет-магазинах.
Так, жительница Ханты-Мансийска, желая приобрести мебель, лишилась 8 тысяч рублей.
Вартовчанка хотела приобрести авиабилеты на сайте «Туту.ру», но стала жертвой мошенников и перевела неизвестному порядка 10 тысяч.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU