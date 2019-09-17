Новые правила вывоза мусора в Нефтеюганске ухудшили экологическую ситуацию

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-17T09:45:23+03:00

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Прокуратура провела проверку по информации экспертов Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе о том, что новые правила вывоза мусора заметно ухудшили ситуацию в поселке Звездный и на улице Энергетиков в городе Нефтеюганске.

Нам этих территориях образовались мусорные завалы. По итогу проверки прокуратура направила представление городским властям, а также исковое заявление в суд о возложении на администрацию Нефтеюганска обязанности убрать мусорные завалы.

Отметим, что в июне активисты обнаружили целый список нарушений. Так, с улиц демонтировали контейнерные площадки. Вместо привычной схемы вывоза мусора горожанам предложили пользоваться услугами мусоровозов, которые собирают отходы по графику в определенное время. Большинство улиц частного сектора вообще исключили из этой схемы, поэтому люди вынуждены искать место, куда можно пристроить свой мусор. В районе поселка Звездный общественники насчитали более 60 несанкционированных свалок на расстоянии 50-100 м друг от друга.

Результаты мониторинга были направлены в прокуратуру Югры с просьбой проверить работу АО «Югра-Экология» - регионального оператора по обращению с ТКО, а также администрации Нефтеюганска и привлечь виновных к ответственности.

Прокурорская проверка подтвердила выводы общественников. Кроме того, несмотря на выявленные ранее нарушения нормативов накопления ТКО, меры по их устранению не приняты.

ИСТОЧНИК KP.RU