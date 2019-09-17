2019-09-17T08:57:05+03:00
Происшествия

Ягодник из Югры при попытке продать бруснику лишился сбережений

Пожилой мужчина сообщил все данные незнакомке
Алена Кульмухаметова
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Ягодник из Югры при попытке продать бруснику лишился сбережений. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЯгодник из Югры при попытке продать бруснику лишился сбережений. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В дежурную часть полиции Белоярского района обратился 50-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Полицейским пожилой мужчина рассказал, что в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито» он опубликовал информацию о продаже брусники, которую накануне самостоятельно собрал в лесу. Через некоторое время на его объявление откликнулась покупательница. Звонившая сообщила, что готова купить 5 ведер дикоросов и может осуществить оплату за товар переводом на банковскую карту. Ягоду забрать она сможет только на следующий день.

Заявитель согласился и назвал данные банковской карты. После того, как мужчина продиктовал номер карты, злоумышленница пояснила, что у нее карта другого банка и для перевода ей необходим промо-код, который придет смс-сообщением на телефон белоярца. Передав незнакомке данные, с его банковской карты при помощи интернет-платежа в «Корона Пэй» списались16 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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