В Югре стало известно имя нового директора департамента проектного управления

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-17T08:27:14+03:00

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении Данилы Голубева на пост директора окружного департамента проектного управления. К своим обязанностям он приступил сегодня, 17 сентября. До назначения – с июня 2018 года – исполнял обязанности директора данного ведомства.

В пресс-службе правительства Югры рассказали, что Данила Голубев работал инспектором в счетной палате Тюменской области, начальником финансового отдела ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (группа компаний ТНК-ВР, РОСНЕФТЬ), начальником аналитического отдела филиала «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». С 2016 года работает в департаменте проектного управления в должности заместителя директора.

Напомним, ранее ведомство возглавлял Юрий Южаков в должности директора департамента - заместителя губернатора Ханты-Мансийского округа. В соответствии с распоряжением правительства региона, в штатное расписание деппроектов внесены изменения. В соответствии с ними должность, на которую назначен Данила Голубев – директор департамента проектного управления Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU