В Урае «КамАЗ» насмерть сбил парня-мотоциклиста

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-17T07:55:05+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в городе Урай. Погиб 19-летний мотоциклист.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 20:30 в городе Урай на пересечении улиц Южная – Молодежная произошло столкновение грузовика «КамАЗ» и мотоцикла «Хонда» под управлением 19-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался. Пассажир мотоцикла, 15-летняя девочка, получила ранения. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения. За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 16 – получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU