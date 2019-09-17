СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-17T07:46:38+03:00

В Ханты-Мансийске чиновники проверили доступность пешеходных зон для колясочников. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Представители администрации Ханты-Мансийска совместно с Региональным общественным объединением инвалидов-колясочников «Преобразование» обследовали пешеходные зоны возле туристического комплекса «Археопарк» на предмет доступности для маломобильных групп населения.

По результатам рейда вынесено единственное, но важное замечание – высокие бордюры и отсутствие понижений на пешеходных переходах, людям на колясках крайне трудно посещать «Археопарк».

После проверки туристического объекта, руководитель комиссии составляет акт, к которому прилагаются все фотографии, затем он поступает в муниципальные городские службы для дальнейшей работы.

Добавим, что ранее были обследованы улицы Мира, Ленина и Шевченко, и сейчас продолжается интенсивная работа по благоустройству общественного пространства для всех групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU