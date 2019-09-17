2019-09-17T07:01:31+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске при столкновении «Хендай» и маршрутки пострадали три человека

Виновником аварии стал водитель легковушки
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске при столкновении «Хендай» и маршрутки пострадали три человека. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске при столкновении «Хендай» и маршрутки пострадали три человека. Фото с сайта pixabay.com
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Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло в центре Ханты-Мансийска накануне. Погибших нет.

По данным городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Хендай» выезжал со второстепенной дороги на улицу Гагарина, столкнулся с17 маршруткой. Водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу, находящемуся на главной дороге. В результате ДТП пострадало три человека, в числе которых виновник аварии и две его пассажирки. У них медики зафиксировали травмы различной степени тяжести.

Добавим, что в маршрутном такси люди не пострадали. Также известно, что все люди, получившие травмы, взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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