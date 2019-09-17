СЕГОДНЯ 06:41 2019-09-17T06:41:56+03:00

Погода в Югре 17 сентября: дожди и сильный ветер. Фото с сайта pixabay.com

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Во вторник 17 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. Местами небольшой, по восточным районам умеренный и сильный дождь, гроза. Утром туман. Ветер юго-западный 5-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9,+14 градусов, по востоку +15,+20 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+13 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +13 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, дожди. Ветер южный, юго-западный, западный 2-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU