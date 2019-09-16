2019-09-16T15:59:20+03:00
Общество

Молодежь Нижневартовска приглашают на военно-тактические игры

Проигравшая команда выбывает
Алена Кульмухаметова
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Проигравшая команда выбывает. Фото с сайта администрации города НижневартовскПроигравшая команда выбывает. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Соревнования по военно-тактической игре и пейнтбол пройдут 21 сентября на базе «Ольгино» в Нижневартовске. Они проводятся ежегодно.

По данным пресс-службы администрации города, игры пройдут по олимпийской схеме: проигравшая команда выбывает, и начинаются по сигналу.

Организатором мероприятия выступает департамент по социальной политике администрации города и Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот». Начало в 11 часов. Принять в ней участие могут старшеклассники, студенты и молодые специалисты. Для этого необходимо обратиться к организаторам.

Справки по телефону 44-79-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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