2019-09-16T15:41:55+03:00
Общество

Крупный град и гроза обрушились на Югру

Местами его размеры достигали крупных пуговиц
Алена Кульмухаметова
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Град обрушился на Югру. Фото из соцсети ВКонтактеГрад обрушился на Югру. Фото из соцсети ВКонтакте
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Жители Нефтеюганска, Сургутского района делятся в соцсетях фотографиями разбушевавшейся непогоды. Град усеял территории нескольких поселений.

Югорчане возмущены, что МЧС не предупредило о природной стихии.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

Первое фото пришло из Нефтеюганска из Оленьего острова. Там градины достигали 2-3 сантиметров в диаметре. Чуть позже он обрушился на Барсово Сургутского района, Сургут, побывал в Снежном и продолжает идти по Югре с сильными порывами ветра.

На дачах, где остался неубранный урожай и цветы, все побито тяжелыми льдинами. Между тем региональная служба МЧС о граде не предупреждала, только о небольшом дожде и грозе.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

На завтра также прогнозируется небольшой, по восточным районам умеренный и сильный дождь, гроза. Ночью и утром туман с порывами ветра до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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