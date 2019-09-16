В Мегионе у семейной пары мошенники обчистил обе банковские карты

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-16T14:50:32+03:00

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В дежурную часть полиции Мегиона обратилась семья с заявление о мошенничестве. Супруги пояснили, что с их карт обманным путем были выведены деньги на сумму более 70 тысяч рублей.

Выяснилось, что потерпевшие решили продать дачный участок так, как им требовались деньги для поступления и последующего обучения сына в ВУЗе. Они разместили информацию с фото и контактными данными на сайте бесплатных объявлений. В этот же вечер им позвонил неизвестный и сообщил, что непременно хочет приобрести их дачу. Звонивший рассказал, что он пенсионер и накопления у него имеются. По голосу супруги действительно предположили, что общаются с пожилым мужчиной.

«Пенсионер» предложил внести крупный аванс в счет покупки дачи потому, что находится не в Мегионе и приедет в город только через месяц. Супруги согласились. Неизвестный, сославшись на то, что при переводе денег банк снимет большие проценты, предложил переводить предоплату частями на разные банковские карты супругов. Далее он попросил их пройти к банкомату и совершить некоторые операции. В течение часа глава семьи вместе с супругой выполняли инструкции неизвестного, вводили коды и номера телефонов, которые им диктовал покупатель. По завершению всех операций разговор с неизвестным прервался и на связь он больше не выходил. Когда супруги вернулись домой, в своих телефонах обнаружили несколько смс-сообщений от банков о списании с банковских карт и мужа, и жены 70 700 рублей. Семья обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU