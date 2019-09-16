Югорские студенты отправились в экспедицию «Путь нефти»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-16T14:38:36+03:00

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Сегодня из поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района стартовала международная медиаэкспедиция «Путь нефти». Она объединит студентов Югорского государственного университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Отметим, что проект «Путь нефти» реализуется в Югре начиная с 2018 года.

Маршрут включает девять населенных пунктов: Горноправдинск, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфа, Москва и Баку.

В каждой точке ребята будут встречаться с ветеранами нефтегазовой отрасли – свидетелями эпохи великих открытий великих месторождений нефти и великих людей. Эти люди расскажут о том, как преодолевали трудности, опираясь на плечо друга, самоотверженно работали, весело жили, любили и создавали семьи – династии геологов, геофизиков и нефтяников. В ходе путешествия будущие журналисты и пиарщики создадут медиаконтент, который отразит нефтяное богатство регионов России и родины первооткрывателя Сибирской нефти Фармана Салманова – Азербайджана.

Путешествие завершится в Москве, где на Ваганьковском кладбище похоронен Фарман Салманов.

Следить за ходом путешествия можно в группе «ВКонтакте» - «Медиаэкспедиция «Путь нефти».

ИСТОЧНИК KP.RU