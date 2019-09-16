2019-09-16T14:38:36+03:00
Общество

Югорские студенты отправились в экспедицию «Путь нефти»

Маршрут включает девять населенных пунктов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня из поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района стартовала международная медиаэкспедиция «Путь нефти». Она объединит студентов Югорского государственного университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Отметим, что проект «Путь нефти» реализуется в Югре начиная с 2018 года.

Маршрут включает девять населенных пунктов: Горноправдинск, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфа, Москва и Баку.

В каждой точке ребята будут встречаться с ветеранами нефтегазовой отрасли – свидетелями эпохи великих открытий великих месторождений нефти и великих людей. Эти люди расскажут о том, как преодолевали трудности, опираясь на плечо друга, самоотверженно работали, весело жили, любили и создавали семьи – династии геологов, геофизиков и нефтяников. В ходе путешествия будущие журналисты и пиарщики создадут медиаконтент, который отразит нефтяное богатство регионов России и родины первооткрывателя Сибирской нефти Фармана Салманова – Азербайджана.

Путешествие завершится в Москве, где на Ваганьковском кладбище похоронен Фарман Салманов.

Следить за ходом путешествия можно в группе «ВКонтакте» - «Медиаэкспедиция «Путь нефти».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодежь Нижневартовска приглашают на военно-тактические игры
Крупный град и гроза обрушились на Югру
В Мегионе у семейной пары мошенники обчистил обе банковские карты
Жители нижневартовских поселков присоединились к акции «Зеленая Россия»
Полиция Сургута искала тела зарубленных в лесу девочек
В Югре за неделю инспекторы задержали 122 нетрезвых водителя
В Сургуте за грабежи и вымогательства судят подростков
Нетрезвый югорчанин похитил из магазина 23 шоколадки и банку кофе
В Тюмени простятся с бывшим председателем Западно-Сибирского банка Сбербанка России Ниной Брагиной
В Ханты-Мансийске открылась лаборатория для исследования керна
За выходные жители Югры перевели мошенникам 3,5 миллиона рублей
В Югре состоится массовый забег «Кросс наций-2019»
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан житель Нового Уренгоя
В Ханты-Мансийске пройдет экомарафон «Чистые берега»
Житель Когалыма пойдет под суд за кражу сигареты из парикмахерской
Беременная вартовчанка получила сложные переломы, упав в трехметровый колодец
В Нягани осудили мошенника, обманувшего старушку
В Ханты-Мансийске экстренно приземлился вертолет
Югра присоединилась к параду российского студенчества
Спортсмен из Югры выиграл Финал Кубка мира по лыжероллерам 2019