В Сургуте за грабежи и вымогательства судят подростков
В Сургуте расследуется уголовное дело, возбужденное по факту вымогательства денежных средств и грабежа у подростков.
По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в августе 2019 года двое 16-летних подростков с угрозами требовали от свестника передать им деньгим, а также обманом завладели мобильным телефоном потерпевшего.
В сентябре 2019 года один из обвиняемых вымогал деньги у другого подростка, угрожая в соцсетях. Кроме этого, угрожая избить, он похитил у потерпевшего сотовый телефон, деньги и банковскую карту.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Стоит отметить, что за совершение данных преступлений даже несовершеннолетним может быть назначено наказание в виде реального лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU