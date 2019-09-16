СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-16T13:01:13+03:00

В Сургуте за грабежи и вымогательства судят подростков. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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В Сургуте расследуется уголовное дело, возбужденное по факту вымогательства денежных средств и грабежа у подростков.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в августе 2019 года двое 16-летних подростков с угрозами требовали от свестника передать им деньгим, а также обманом завладели мобильным телефоном потерпевшего.

В сентябре 2019 года один из обвиняемых вымогал деньги у другого подростка, угрожая в соцсетях. Кроме этого, угрожая избить, он похитил у потерпевшего сотовый телефон, деньги и банковскую карту.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Стоит отметить, что за совершение данных преступлений даже несовершеннолетним может быть назначено наказание в виде реального лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU