В Тюмени простятся с бывшим председателем Западно-Сибирского банка Сбербанка России Ниной Брагиной

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-16T12:37:48+03:00

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В Тюмени на 81-м году жизни скончалась бывший председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Нина Яковлевна Брагина.

Прощание состоится во вторник, 17 сентября 2019 года с 14:00 до 15:00 по адресу: г. Тюмень, район д. Патрушева, ул. Юрия Семовских, 14, ритуальный зал №2.

Нина Яковлевна проработала в банке почти полвека. После окончания учебы в 1956 году она получила распределение в Катайскую центральную сберкассу (Курганская область), где занимала должность бухгалтера, затем стала заведующей Катайской сберкассой, а с 1971 года - Тобольской сберкассой. В 1972 году перешла на работу в Тюменское областное управление гострудсберкасс и госкредита СССР. В ноябре 1990-го Нина Яковлевна была назначена начальником управления, а спустя полгода – председателем Тюменского банка Сбербанка России , на базе которого затем был создан Западно-Сибирский банк. С именем Нины Яковлевны связаны многие важные этапы становления и развития современной банковской системы региона. Она внесла неоценимый вклад в формирование материально-технической базы банка и воспитала несколько поколений специалистов и руководителей.

Нина Брагина возглавляла банк до 2003 года, а затем в течение двух лет занимала пост советника председателя.

Сбербанк выражает глубокие соболезнования родным и близким Нины Яковлевны.