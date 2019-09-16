2019-09-16T12:36:43+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске открылась лаборатория для исследования керна

Она оснащена современными комплексами диагностического оборудования
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске открылась лаборатория для исследования керна. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске открылась лаборатория для исследования керна. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Открытие лаборатории исследования свойств пластовых флюидов в рамках создания Центра исследования керна на базе окружного государственного кернохранилища Югры состоялось 16 сентября в Ханты-Мансийске.

Это вторая из пяти лабораторий, деятельность которых будет охватывать полный современный цикл исследования керна. Первая была открыта год назад.

По словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, лаборатория исследования свойств пластовых флюидов собрала действительно уникальное оборудование, чтобы заниматься комплексным исследованием керна.

Она поможет наиболее открыто и эффективно обеспечить работу всего состава нефти.

Открывая лабораторию, директор научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана Александр Шпильман подчеркнул, что в ближайшие 2 года будет открыто еще 3 лаборатории, которые помогут изучить хрупкость пород, а также глубоко исследовать пропан.

Отметим, лаборатория оснащена современными комплексами диагностического оборудования, которые позволяют с высокой точностью и в короткие сроки определять основные технико-эксплуатационные показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте за грабежи и вымогательства судят подростков
Нетрезвый югорчанин похитил из магазина 23 шоколадки и банку кофе
В Тюмени простятся с бывшим председателем Западно-Сибирского банка Сбербанка России Ниной Брагиной
За выходные жители Югры перевели мошенникам 3,5 миллиона рублей
В Югре состоится массовый забег «Кросс наций-2019»
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан житель Нового Уренгоя
В Ханты-Мансийске пройдет экомарафон «Чистые берега»
Житель Когалыма пойдет под суд за кражу сигареты из парикмахерской
Беременная вартовчанка получили сложные переломы, упав в трехметровый колодец
В Нягани осудили мошенника, обманувшего старушку
В Ханты-Мансийске экстренно приземлился вертолет
Югра присоединилась к параду российского студенчества
Спортсмен из Югры выиграл Финал Кубка мира по лыжероллерам 2019