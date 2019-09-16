СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-16T12:36:43+03:00

В Ханты-Мансийске открылась лаборатория для исследования керна. Фото с сайта pixabay.com

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Открытие лаборатории исследования свойств пластовых флюидов в рамках создания Центра исследования керна на базе окружного государственного кернохранилища Югры состоялось 16 сентября в Ханты-Мансийске.

Это вторая из пяти лабораторий, деятельность которых будет охватывать полный современный цикл исследования керна. Первая была открыта год назад.

По словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, лаборатория исследования свойств пластовых флюидов собрала действительно уникальное оборудование, чтобы заниматься комплексным исследованием керна.

Она поможет наиболее открыто и эффективно обеспечить работу всего состава нефти.

Открывая лабораторию, директор научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана Александр Шпильман подчеркнул, что в ближайшие 2 года будет открыто еще 3 лаборатории, которые помогут изучить хрупкость пород, а также глубоко исследовать пропан.

Отметим, лаборатория оснащена современными комплексами диагностического оборудования, которые позволяют с высокой точностью и в короткие сроки определять основные технико-эксплуатационные показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU