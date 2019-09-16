За выходные жители Югры перевели мошенникам 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-16T11:54:56+03:00

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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном зарегистрировано 21 преступление по фактам мошенничеств и краж с банковских карт.

Жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургутского района, Нягани, Мегиона, Лангепаса, Нефтеюганского, Октябрьского и Советского районов перевели злоумышленникам в общей сложности более 3,5 миллионов рублей.

Так, по информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нягани под предлогом снятия квартиры, объявление о котором было размещено на сайте «Авито», неизвестный обманул 41-летнюю югорчанку. Она перевела ему 45 тысяч рублей.

В Нижневартовске злоумышленник под предлогом возврата утерянного заявителем паспорта, по размещенному в группе «ЧП Нижневартовск» объявлению, похитил 3 тысячи рублей.

В Нефтеюганске взломщик соцсети «ВК», представился знакомым потерпевшего попросил его перевести 5 тысяч рублей на счет банковской карты «ВТБ».

По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU