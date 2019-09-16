За выходные жители Югры перевели мошенникам 3,5 миллиона рублей
За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном зарегистрировано 21 преступление по фактам мошенничеств и краж с банковских карт.
Жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургутского района, Нягани, Мегиона, Лангепаса, Нефтеюганского, Октябрьского и Советского районов перевели злоумышленникам в общей сложности более 3,5 миллионов рублей.
Так, по информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нягани под предлогом снятия квартиры, объявление о котором было размещено на сайте «Авито», неизвестный обманул 41-летнюю югорчанку. Она перевела ему 45 тысяч рублей.
В Нижневартовске злоумышленник под предлогом возврата утерянного заявителем паспорта, по размещенному в группе «ЧП Нижневартовск» объявлению, похитил 3 тысячи рублей.
В Нефтеюганске взломщик соцсети «ВК», представился знакомым потерпевшего попросил его перевести 5 тысяч рублей на счет банковской карты «ВТБ».
По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU