В Югре состоится массовый забег «Кросс наций-2019»
В субботу 21 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках Всероссийского дня бега пройдет массовый забег «Кросс нации-2019».
По данным организаторов, он пройдет одновременно в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Нягани, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Югорске, Покачах, Мегионе, Нижневартовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском и Советском районах. Приглашаются все желающие независимо от возраста.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на месте старта. Так, в Когалыме регистрация участников начнется в 9.50 на лыжной базе «Снежинка». Начало в 11 часов дня.
ИСТОЧНИК KP.RU