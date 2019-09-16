2019-09-16T11:43:32+03:00
Общество

В Югре состоится массовый забег «Кросс наций-2019»

Жители округа могут зарегистрироваться на месте сборов
Алена Кульмухаметова
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В Югре состоится массовый забег «Кросс наций-2019». Фото с сайта администрации города КогалымВ Югре состоится массовый забег «Кросс наций-2019». Фото с сайта администрации города Когалым
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В субботу 21 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках Всероссийского дня бега пройдет массовый забег «Кросс нации-2019».

По данным организаторов, он пройдет одновременно в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Нягани, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Югорске, Покачах, Мегионе, Нижневартовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском и Советском районах. Приглашаются все желающие независимо от возраста.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на месте старта. Так, в Когалыме регистрация участников начнется в 9.50 на лыжной базе «Снежинка». Начало в 11 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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