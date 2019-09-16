2019-09-16T10:00:44+03:00
Происшествия

В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан житель Нового Уренгоя

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан житель Нового Уренгоя. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте с крупной партией наркотиков задержан житель Нового Уренгоя. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Молодой житель Нового Уренгоя прибыл в Сургут специально для распространения наркотиков. При нем полицейские обнаружили почти 2 килограмма запрещенных веществ.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 24-летний ямалец прибыл в Сургут для получения дохода от распространения наркотических средств. В период до июня 2019 года он приобрел у неустановленного следствием лица наркотики растительного и синтетического происхождения, которые расфасовал на мелкие партии для дальнейшего распространения неопределенному кругу лиц.

Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, которыми из незаконного оборота изъято более 1,9 кг. запрещенных веществ.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершенное данного преступления ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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