В Ханты-Мансийске пройдет экомарафон «Чистые берега»

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-16T09:51:16+03:00

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Экологический марафон «Чистые берега Урала» по уборке береговой линии Иртыша пройдет в окружной столице Югры 20 сентября.

Сейчас организаторами определено более восьми мест уборки прибрежной полосы протяженностью более 5 км. Массовая уборка пройдет на ул. Заводская, Ермака (район лодочной станции), протоке Горная возле ул. Индустриальной (мост АБЗ), ул. Восточная Объездная (от базы ВНСС до ул. Мира), а также по всему отрезку улицы Объездной (район АО «Рыбокомбинат»; участок напротив Ледового дворца, КРК «Арена Югра», моста «Красный дракон», причала, ул. Конева, протоки Малая Неулева).

Как рассказали в городском отделе экологии, принять участие в акции могут неравнодушные, активные и любящие свой город жители самых различных возрастов и профессий, в том числе школьники, студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий. К санитарной очистке также могут присоединиться трудовые коллективы предприятий, которые для большего удобства распределены по территориям. Остальные горожане для проведения санитарных мероприятий могут выбрать любой из предложенных участков.

Все, что будет собрано горожанами во время уборки, планируется вывезти силами муниципалитета. Для этого участникам акции нужно будет позвонить по телефону 32-33-92, и назвать точное место расположения мешков с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU