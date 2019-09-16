СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-16T09:44:05+03:00

Житель Когалыма пойдет под суд за кражу сигареты из парикмахерской. Фото с сайта pixabay.com

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Пришел подстричься, а по уходу прихватил с собой чужую электронную сигарету 51-летний житель Когалыма. Теперь мужчине грозит срок.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердили, что, находясь в парикмахерской по улице Ленинградская, когалымчанин похитил электронную сигарету стоимостью 6 тысяч рублей. Похищенное изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки раскрыто 13 ранее зарегистрированных преступлений: девять краж, мошенничество, умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, незаконное хранение наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU