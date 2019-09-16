За минувшие выходные в Югре в 18 ДТП пострадали 28 человек

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-16T07:31:27+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими молодыми людьми произошло 13 сентября в Сургутском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в минувшую пятницу в 09:10 в поселке Барсово, Сургутского района 23-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», на мокрой дороге и большой скорости авто, не справился с управлением, в результате чего допустил занос своего автомобиля с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и его пассажиры, 23-летний мужчина 1996 и 20 и 18-летние девушки получили телесные повреждения.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 человек получили ранения, в том числе 4 несовершеннолетних. Задержано 45 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 18 – за отказ от медицинского освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 61 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU