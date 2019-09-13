Житель Югорска зашел к знакомой за сигареткой и украл телефон
В дежурную часть полиции Югорска обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о краже сотового телефона.
Полицейским женщина рассказала, что телефон стоимостью 14 тысяч рублей похитил ее знакомый.
Югорчанка сама впустила в квартиру мужчину, так как была знакома с ним ранее. Он зашел с просьбой дать ему сигареты. Женщина отошла в соседнюю комнату за сигаретами. Вернувшись в прихожую, отдала их и закрыла за гостем дверь. Через некоторое время заявительница обнаружила пропажу телефона, после чего сразу обратилась в полицию.
Полицейские задержали 36-летнего безработного подозреваемого. Кражу он объяснил тем, что был пьян. Отметим, что ранее мужчина привлекался за аналогичные преступления.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU