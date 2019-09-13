2019-09-13T11:53:08+03:00
Происшествия

Житель Югорска зашел к знакомой за сигареткой и украл телефон

Свой поступок мужчина объяснил опьянением
Алена Кульмухаметова
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Житель Югорска зашел к знакомой за сигареткой и украл телефон. Фото с сайта pixabay.comЖитель Югорска зашел к знакомой за сигареткой и украл телефон. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Югорска обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о краже сотового телефона.

Полицейским женщина рассказала, что телефон стоимостью 14 тысяч рублей похитил ее знакомый.

Югорчанка сама впустила в квартиру мужчину, так как была знакома с ним ранее. Он зашел с просьбой дать ему сигареты. Женщина отошла в соседнюю комнату за сигаретами. Вернувшись в прихожую, отдала их и закрыла за гостем дверь. Через некоторое время заявительница обнаружила пропажу телефона, после чего сразу обратилась в полицию.

Полицейские задержали 36-летнего безработного подозреваемого. Кражу он объяснил тем, что был пьян. Отметим, что ранее мужчина привлекался за аналогичные преступления.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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