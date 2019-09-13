2019-09-13T10:51:30+03:00
Происшествия

Вартовчанка назвала незнакомцу реквизиты всех своих банковских карт и осталась без денег

Женщина думала, что общается с сотрудником банка
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанка назвала незнакомцу реквизиты всех своих банковских карт и осталась без денегВартовчанка назвала незнакомцу реквизиты всех своих банковских карт и осталась без денегФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 мошенничеств и краж с банковских карт. Жители Сургутского района, Нягани, Нижневартовска, Радужного, Сургута и Ханты-Мансийска перевели злоумышленникам порядка 350 тысяч рублей.

Так, в Нижневартовске в отдел полиции обратилась 54-летняя с заявлением о том, что накануне ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка России и под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств, завладел реквизитами трех банковских карт, откуда похитил почти 80 тысяч рублей.

А в Сургуте в дежурную часть отдела полиции обратился 29-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник, под предлогом продажи бытовой техники на интернет-сайте «Smartlocal.ru», похитил у заявителя почти 44 тысячи рублей, который он перевел мошеннику на счет банковской карты.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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