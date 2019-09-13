2019-09-14T09:32:41+03:00
Общество

Лучших работников музея выберут на Ямале

Конкурсантов ждёт насыщенная образовательная программа
Алена Кульмухаметова
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Лучших работников музея выберут на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАОЛучших работников музея выберут на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В Салехарде на базе титульного музея Ямала 18 сентября начнёт свою работу III окружной профессиональный конкурс музейных работников. В течение трёх дней сотрудники музеев, гости государственных учреждений и общественных организаций арктического региона, а также приглашённые специалисты из Перми и Ярославля будут делиться своим опытом работы на проектных мастерских и тренингах.

По данным организаторов, конкурсантов ждёт насыщенная образовательная программа. Так, 18 сентября, проектно-тренинговую сессию «Музейный работник XXI века: личностная стратегия и вовлечение посетителей» проведёт руководитель Тьюторского центра «Выбор будущего», старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Алёна Францкевич. 19 сентября образовательную программу участникам конкурса представит руководитель агентства по развитию территорий и местных сообществ LiftProject (г. Ярославль), представитель архитектурной студии kremnevatelier.ru, автор и участник более 20 междисциплинарных проектов в России, Франции, Германии, Южной Африки, Грузии, Польши, участник создания площадки Textil Сергей Кремнёв.

Завершатся конкурсные мероприятия 20 сентября, жюри определит победителей. Напомним, III профессиональный конкурс музейных работников ЯНАО направлен на создание единого культурного пространства, развитие сотрудничества и партнёрства, повышение качества, статуса и престижа профессии музейного работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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