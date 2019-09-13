2019-09-13T09:50:52+03:00
Общество

На Ямале зарегистрирован 41 долгострой

Некоммерческая организация будет достраивать дома застройщиков-банкротов за счет федерального и окружного бюджета
Алена Кульмухаметова
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На Ямале зарегистрирован 41 долгостройНа Ямале зарегистрирован 41 долгостройФото: Татьяна Коркина
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На данный момент 481 житель округа, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, восстановлен в своих правах. Об этом заявил заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов.

Он рассказал, что работа продолжается. Госстройнадзор ЯНАО выявил 41 потенциально проблемный объект строительства, где задействованы деньги людей. В регионе решено создать фонд восстановления прав участников долевого строительства. Некоммерческая организация будет достраивать дома застройщиков-банкротов за счет федерального и окружного бюджета.

- Мы сегодня заранее видим проблемные дома, где затягиваются сроки или где финансовое состояние застройщика вызывает опасения. Работаем с застройщиками, с гражданами. К счастью, граждан в этих потенциально проблемных объектах не так много. У нас всего восемь домов, строящихся с привлечением средств от 120 человек, - пояснил Андрей Воронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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