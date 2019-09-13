2019-09-13T09:40:34+03:00
Общество

В Нижневартовске впервые за три года родилась тройня

Девочки получили первые документы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске впервые за три года родилась тройня. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске впервые за три года родилась тройня. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В семье Шелопугиных из Нижневартовска родилась тройня. Девочки Милена, Ангелина и Арина родились 10 июля 2019 года.

По словам мамы Елены, новость о том, что у них будет тройня, оказалась неожиданной, но очень приятной. Сначала волновались за здоровье малышей, но, к счастью, все хорошо. Ей помогают муж и Малышки получили свои первые документы – свидетельство о рождении.

Заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации Нижневартовска Надежда Волчанина рассказала, что семья получит финансовую поддержку из городского и окружного бюджетов. Также маме тройняшек помогут, если она захочет выйти на работу раньше. В городе работают ясельные группы для малышей младенческого возраста.

Напомним, Нижневартовск стал центром распространения опыта по открытию групп для детей в возрасте от двух месяцев как для городов Югры, так и для Москвы, Тюмени и Краснодара. Обеспечить местами малышей в возрасте до полутора лет в детских садах было одним из поручений губернатора округа Натальи Комаровой властям муниципалитетов округа. Город досрочно выполнил поручение и стал первым в регионе, кто применил практику создания ясельных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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