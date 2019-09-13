В Сургуте задержана банда серийных байкеров-разбойников

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-13T09:00:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять байкеров задержали полицейские Сургута. Четверо оказали сильное сопротивление стражам порядка, один пытался скрыться.

Началось все того, что 20 июля в дежурную часть полиции Сургута обратился 28-летний сургутянин, который сообщил, что в январе 2019 года в одном из гаражей города неизвестные под угрозой применения ножа завладели его автомобилем «Тойота» стоимостью порядка 280 тысяч рублей.

Как пояснил заявитель, некоторое время назад он вступил в один из байкерских клубов Сургута. Так как с некоторыми негласными правилами сообщества он был не согласен, вскоре несколько его активных членов начали создавать различные ситуации, вынуждая мужчину выйти из клуба. Далее, под предлогом выхода из клуба, они поместили заявителя в один из гаражей ГСК «Жигули», где удерживая всю ночь, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль. На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть свое авто, и когда окончательно убедился, что злоумышленники машину не вернут, обратился в полицию.

Оперативники в течение суток задержали подозреваемых в совершении данного преступления жителей Сургута: двадцатипятилетнего менеджера одного из магазинов города и его тридцатилетнего подельника.

Фото с сайта УМВД ХМАО-Югры

Спустя несколько дней в дежурную часть полиции Сургута с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в начале мая ночью к нему в квартиру ворвались неизвестные, избили, и угрожая ножом, похитили у него бытовую и компьютерную технику, вещи на сумму 85 тысяч рублей. Мужчина рассказал полицейским о своем членстве в клубе мотоциклистов и о сложившейся ситуации в связи с его выходом из сообщества. В ходе проверки полицейские установили причастность к совершению данного преступления члена того же байкерского клуба.

Отрабатывая участников клуба, сотрудники уголовного розыска установили еще двух участников сообщества, которые принимали активное участие в преступлениях.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Все злоумышленники помещены в изолятор временного содержания.

Фото с сайта УЦМВД по ХМАО-Югре

Стоит отметить, что четверо подозреваемых, которых полицейские задержали по горячим следам, оказали неповиновение и были привлечены к административной ответственности. Пятый участник преступной группы, узнав о задержаниях, скрылся, но спустя 2 дня полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

При проведении обыска помещения клуба сотрудники полиции обнаружили и изъяли различное оружие (охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра). Кроме бутафорского, полицейскими изъят переделанный из стартового самодельно изготовленный револьвер, который согласно справке об экспертном исследовании является гладкоствольным огнестрельным оружием. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, назначен ряд экспертиз, устанавливается владелец данного оружия.

У сотрудников полиции есть все основания предполагать, что есть и другие потерпевшие от преступных действий участников данного сообщества. Пострадавших полицейские просят обратиться в полицию Сургута по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU