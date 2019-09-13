В Югре обсуждают, как встретить юбилейный День победы

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-13T08:42:21+03:00

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Проведение танкового форсажа, тематических лекториев, акции «Автобус памяти», «Аптечка здоровья для ветеранов» и многое другое. Такие мероприятие будут ожидать югорчан в юбилейный День Победы.

Напомним, в 2020 году Югра вместе со всей Россией отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Год памяти и славы югорчане решили внести современные решения в существующие мероприятия, посвященные празднованию этой даты.

В окружном центре была организована стратегическая сессия, участниками которой стали представители органов власти регионального и муниципального уровня, лидеры общественных движений Югры. Все вместе в формате «мозгового штурма» они анализировали существующее положение дел, добавляя новые идеи.

Участники встречи разобрали проекты ключевых мероприятий и на их основе наметили комплексный план по приоритетным направлениям на 2020 год. Он касается как проведения культурно-массовых мероприятий, так и организации работ по благоустройству территорий, ремонту памятников павшим в годы войны, организации патриотических акций с участием общественников и волонтеров, повышения качества жизни ветеранов.

На этом подготовка к празднованию Великой Победы не закончилась, а только началась. В планах – обсуждение мероприятий непосредственно в муниципальных образованиях, где они будут уже сформулированы конкретно.

ИСТОЧНИК KP.RU