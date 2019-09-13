За минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 9 человек
Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло поздним вечером в Сургутском районе. Водитель легковушки не справился с управлением.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21:30 на 38 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе 44-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», справился с управлением своего и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир получили телесные повреждения. За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.
Задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU