2019-09-13T07:57:00+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 9 человек

Задержаны 8 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 9 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 9 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло поздним вечером в Сургутском районе. Водитель легковушки не справился с управлением.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21:30 на 38 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе 44-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», справился с управлением своего и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир получили телесные повреждения. За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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