СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-13T07:09:27+03:00

Погода в Югре 13 сентября: пасмурно и дождливо Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 13 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди от небольших до умеренных. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+16 градусов, в западных районах +17,+22 градусов, на востоке +5,+10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, днем дождь. Ветер юго-западный 5 - 10метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14,+16 градусов.

В Сургуте облачная погода и дожди. Ветер юго-западный, южный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +9 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, дождь. Ветер западный, юго-западный, южный 207 метров в секунду. Температура воздуха днем +3, +8 в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU