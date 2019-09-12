СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-12T15:50:52+03:00

В Пыть-Яхе судят насильника, которому дважды не удалось преступление. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Молодой житель Пыть-Яха отправится за решетку после двух неудачных попыток изнасилования. Женщине удалось отбиться.

В следственном комитет Ямала сообщили, что расследование уголовного дела в отношении 31 – летнего жителя города Пыть-Ях завершено. Он обвиняется в покушение на изнасилование.

Согласно материалам дела, утром 25 июля обвиняемый, находясь во 2 «а» микрорайоне города Пыть-Ях, напал на прохожую женщину, чтобы изнасиловать. На помощь потерпевшей отозвалась другая прохожая, после чего мужчина отступил. Когда потерпевшая продолжила идти одна обвиняемый снова стал ее преследовать. Женщина забежала в подъезд, где злоумышленник вновь напал на нее, но потерпевшая оказала ему активное сопротивление.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступлений мужчине грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU