2019-09-12T15:50:52+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе судят насильника, которому дважды не удалось преступление

Мужчина гнался за незнакомкой до квартиры
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Пыть-Яхе судят насильника, которому дважды не удалось преступление. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Пыть-Яхе судят насильника, которому дважды не удалось преступление. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Молодой житель Пыть-Яха отправится за решетку после двух неудачных попыток изнасилования. Женщине удалось отбиться.

В следственном комитет Ямала сообщили, что расследование уголовного дела в отношении 31 – летнего жителя города Пыть-Ях завершено. Он обвиняется в покушение на изнасилование.

Согласно материалам дела, утром 25 июля обвиняемый, находясь во 2 «а» микрорайоне города Пыть-Ях, напал на прохожую женщину, чтобы изнасиловать. На помощь потерпевшей отозвалась другая прохожая, после чего мужчина отступил. Когда потерпевшая продолжила идти одна обвиняемый снова стал ее преследовать. Женщина забежала в подъезд, где злоумышленник вновь напал на нее, но потерпевшая оказала ему активное сопротивление.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступлений мужчине грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24