СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-12T15:02:14+03:00

В Нягани двое мужчин осуждены за разбой в салоне сотовой связи. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Под угрозой убийства продавец из салона сотовой связи отдала деньги преступникам, которые быстро скрылись. Вскоре полицейские нашли злоумышленников и задержали.

Накануне Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными разбое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

Согласно материалам дела, обвиняемые решили завладеть деньгами, вырученными от продажи сотовых телефонов в одном из салонов сотовой связи.

Один из нападавших встал у входа в салон и стал наблюдать за окружающей обстановкой, другой - приставил осколок стекла от бутылки к шее женщины-продавца, и, угрожая, потребовал деньги из кассового аппарата.

Беременная женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала злоумышленнику почти 7 тыс. рублей. Завладев деньгами, нападающие скрылись.

Суд назначил более активному участнику преступления наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому участнику - 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU